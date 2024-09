US Open 2024 quarti di finale: quando gioca Sinner e dove vedere le partite in streaming

Gli US Open 2024 entrano nel vivo con le prime partite dei quarti di finale previste per oggi: ci sarà una sfida molto interessante tra Taylor Fritz e Alexander Zverev, ma l’attesa è tutta concentrata sull’incontro del nostro Jannik Sinner, numero uno al mondo, che domani sfiderà Daniil Medvedev in quella che è una sorta di finale anticipata.

US Open 2024: le partite dei quarti di finale

Il programma delle partite dei quarti di finale degli US Open 2024 è spalmato in due giorni:

Martedì 3 settembre

Alexander Zverev vs. Taylor Fritz alle 19.15

Frances Triafoe vs. Grigor Dimitrov alle 01 del 4 settembre

Emma Navarro vs. Paula Badosa alle 18

Aryna Sabalenka vs. Zheng Qinwen alle 01 del 4 settembre

Mercoledì 4 settembre

Alex de Minaur vs. Jack Draper (orario da confermare)

Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev (orario da confermare)

Karolina Muchova vs. Beatriz Haddad Maia (orario da confermare)

Jessica Pegula vs. Iga Swiatek (orario da confermare)

