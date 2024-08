US Open 2024: Sinner e gli altri italiani in gara

Reduce dalla vittoria nel torneo di Cincinnati contro il padrone di casa Tiefoe, Sinner è testa di serie all’edizione 2024 degli US Open ed entrerà a far parte del tabellone solo più avanti. In questi giorni hanno invece preso il via le qualificazioni, da seguire in diretta streaming su NOW e sono diversi i tennisti italiani impegnati in questa fase.

Gli italiani in gara al torneo US Open 2024

Tra gli uomini, Napolitano sfida il tedesco Hanfmann, Bellucci deve fare i conti con lo statunitense Mayo e Gigante sfida il colombiano Galan. Passaro ha vinto contro lo svizzero Ritschard (5-7, 6-3, 6-3) e incontrerà il francese Grenier. Sono purtroppo anche da registrare le sconfitte di Pellegrino, battuto dall’argentino Schwartzman (7-5, 6-3), e di Vavassori, eliminato dal francese Hemery (4-6, 6-7).

Per quanto riguarda invece il tabellone femminile, Stefanini scende in campo contro la colombiana Arango. Più avanti nel torneo faranno il loro ingresso anche il già citato Sinner oltre a Musetti, Arnaldi, Cobolli e Paolini. Da qui all’8 settembre, data delle finali, ci aspettano quasi tre settimane di grande tennis da seguire in streaming sulla piattaforma di Sky.

US Open: come vedere le partite in streaming

Se vuoi vedere in streaming tutte le partite dello US Open 2024 dai tuoi dispositivi, puoi fare affidamento al pass Sport di NOW, disponibile in offerta per chi decide di sottoscrivere un abbonamento annuale. Grazie alla promozione in corso puoi attivarlo al prezzo di soli 14,99 euro al mese, con un notevole risparmio rispetto a quanto previsto per il rinnovo mensile (24,99 euro).

Il pacchetto incluse non solo il grande tennis, ma anche basket, le gare della Formula 1 e della MotoGP, oltre al calcio di Serie A e Serie C con tre partite del campionato più importante trasmesse in diretta per ogni turno. uoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata.