US Open: dove vedere Sinner-Michelsen in diretta TV e streaming anche all'estero

Gli US Open di Jannik Sinner proseguono con la sfida del secondo turno che si giocherà oggi, 29 agosto 2024, all’Arthur Ashe Stadium. Il numero uno al mondo affronterà Alex Michelsen dopo aver superato agilmente Mackenzie McDonald nel primo turno. Michelsen, dal canto suo, ha battuto Eliot Spizzirri: i due si sono già incontrati al Masters 1000 di Cincinnati, con una vittoria di Sinner al termine di due set.

La partita si giocherà a partire dalle ore 18 e potrai seguirla in diretta streaming su NOW con il pass Sport. Se ti trovi all’estero, e non vuoi rinunciare al commento in italiano, puoi usare NordVPN per sfruttare il tuo abbonamento.

Sinner-Michelsen in diretta streaming dall’estero

NordVPN è utile se disponi già di un abbonamento a servizi come NOW e vorresti sfruttarli all’estero superando le restrizioni geografiche. Il funzionamento è infatti molto semplice:

Attiva un abbonamento NordVPN con la nuova offerta Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vedrai la partita Installa e apri NordVPN inserendo le credenziali scelte in fase di acquisto Apri la pagina dei server e geolocalizzati in Italia Adesso potrai aprire NOW e guardare la sfida tra Sinner e Michelsen in lingua italiana

Con NordVPN potrai inoltre contare su una connessione sicura, protetta e privata anche se utilizzi una rete WiFi pubblica, sfruttare funzioni come Threat Protection che ti mette al sicuro dai malware e molto altro ancora.