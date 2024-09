US Open: orario e dove vedere Sinner-Draper in streaming

Jannik Sinner va a caccia della sua prima finale agli US Open affrontando Jack Draper in semifinale. Il percorso del numero 1 al mondo si scontra adesso con quello del tennista britannico, al 25esimo posto nel ranking mondiale.

La partita si giocherà ad un orario comodo anche per noi italiani: il match è previsto infatti per le ore 21 e potrai vederlo in diretta streaming su NOW con il pass Sport.

La semifinale di Jannik Sinner in diretta streaming

Il nostro Jannik parte ovviamente con i favori del pronostico avendo eliminato ai quarti di finale un altro candidato alla vittoria finale come Daniil Medvedev, all’ennesimo incrocio tra i due quest’anno.

Una partita che tuttavia non va sottovalutata perché anche il britannico sogna la sua prima finale ad uno Slam e che finora non ha neanche perso neanche un set, rivelandosi come una delle vere e proprie sorprese del torneo.

Sinner va a caccia di una finale che gli permetterebbe di giocarsi il suo secondo Slam dell’anno, dopo il trionfo agli Australian Open che aveva aperto la grande stagione tennistica. Un successo che consoliderebbe ancora di più la sua posizione nel ranking, specie dopo le clamorose eliminazioni di Alcaraz e Djokovic.

Una partita assolutamente da non perdere: si inizia alle ore 21, diretta streaming su NOW con il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese.