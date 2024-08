US Open: Sinner vs McDonald, orario e dove vederla in streaming

Gli US Open 2024 di Jannik Sinner, il tennista italiano numero uno al mondo, cominciano oggi con la sfida lanciata a Mackenzie McDonald nel primo turno dell’ultimo Slam stagionale. La partita si terrà sul campo dell’Arthur Ashe Stadium e sarà il secondo incontro nella giornata dopo la sfida tra Swiatek e Rakhimova. L’inizio è previsto dunque dalle ore 18 in poi, ma dipenderà anche da quando terminerà l’altra sfida.

Sinner-McDonald: presentazione del match

Jannik Sinner arriva al torneo con la vicenda doping alle spalle e soprattutto dopo aver vinto il Master 1000 di Cincinnati. Dopo aver saltato le Olimpiadi per una tonsillite, il tennista italiano punta a chiudere un anno a dir poco positivo cercando di portare a casa il secondo slam stagionale, da aggiungere alla vittoria agli Australian Open di inizio anno. Sinner ha già affrontato McDonald tre volte risultando vincitore in tutti e tre gli incontri.

