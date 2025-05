Usa Google Maps all'estero senza roaming grazie alle eSIM Saily

D’ora in poi potrai usare Google Maps all’estero senza roaming grazie alle eSIM Saily. Si tratta di una soluzione economica e di qualità per assicurarti una connessione dati anche quando sei fuori dal tuo paese senza dover affrontare costi esagerati. Scegli la tua destinazione e attiva il piano che fa al caso tuo.

Scegliendo questa soluzione risparmierai il 28,6% di Giga grazie al blocco degli annunci incluso nel piano dati di Saily. Infatti, queste eSIM sono gestite dalla stessa azienda di NordVPN. Il loro ad-blocker non solo ti permetterà di navigare senza i fastidiosi annunci, ma garantirà un notevole risparmio di Giga quando sei connesso e navighi online.

Puoi scegliere il piano perfetto per te in base alle soluzioni disponibili per Paese, scegliendo quindi la tua destinazione precisa, oppure per Regione, scegliendo un’area vasta perché dovrai spostarti spesso durante il tuo viaggio. Ad esempio, grazie ai piani eSIM Saily potrai evitare i costi del roaming in una determinata città oppure in una regione.

Tutti i vantaggi zero roaming delle eSIM Saily

Le eSIM Saily includono tantissimi vantaggi per navigare all’estero e usare Google Maps senza roaming e risparmiando Giga grazie all’ad-block incluso. Scegli la tua destinazione e attiva il piano che fa al caso tuo. Si tratta di un’ottima opportunità per risparmiare senza rinunciare a nulla.

Avrai un’unica eSIM installata nel tuo smartphone per tutte le destinazioni disponibili. Inoltre, grazie all’assistenza clienti in chat, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, non sei mai solo anche quando ti trovi all’estero. Grazie alla praticissima app multi-device saprai sempre quanti dati hai a disposizione grazie al calcolatore dati in-app.

Tutti i piani per le eSIM Saily non solo ti permettono di navigare senza roaming, ma includono anche funzionalità di sicurezza. In questo modo potrai davvero rimanere connesso in ogni parte del mondo senza alcun pericolo e a costi contenuti.