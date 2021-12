Usa PureVPN per accedere a film Prime Video non disponibili in Italia

Molte volte capita che i servizi di streaming non consentano la visione di serie TV, film o altri contenuti specifici in certi Paesi a causa di problemi con licenze e quant’altro. Grazie alle Virtual Private Network, però, si può aggirare questo blocco per accedervi e non visualizzare più il fastidioso avviso “Non disponibile nel tuo Paese”. Uno dei servizi più utili e convenienti in quest’ottica è PureVPN, ancora in sconto del 90% per il Cyber Monday prolungato.

Accedi a film e serie TV non disponibili in Italia con PureVPN

Grazie agli oltre 6500 server sparsi in centinaia di località su scala globale, PureVPN è uno dei servizi migliori per accedere a contenuti limitati geograficamente senza perdere la qualità della trasmissione. Come abbiamo già avuto occasione di vedere, PureVPN funziona perfettamente anche con Netflix, ma anche con altre piattaforme di streaming come HBO, Disney+, hulu, NBC, BBC iPlayer ed ESPN per gli amanti dello sport.

Essendo che Amazon Prime Video ha titoli diversi per regioni diverse, anche sapendo come modificare la regione del paese dall'opzione delle impostazioni, non è possibile accedere a certi film o certe serie TV. Ecco perché devi utilizzare una VPN con te, pronta ad aiutarti. PureVPN è un servizio già noto al pubblico in quanto fornisce un’eccellente esperienza di streaming senza buffering.

Ancora per qualche giorno potrete quindi accedere al servizio godendo dell’incredibile offerta del Cyber Monday 2021. Si tratta di un taglio di prezzo del 90% che porta i costi a 1,03 Euro al mese, ma attenzione! Grazie al codice sconto esclusivo di Punto Informatico otterrete uno sconto extra del 10% che porterà il costo finale alla cifra complessiva di 55,75 Euro. Un prezzo veramente speciale, uno dei più bassi sul mercato VPN. In aggiunta, il servizio è utilizzabile su 10 dispositivi contemporaneamente, da PC a smartphone. Il pagamento potrete effettuarlo con PayPal, carte di credito o Google Pay.