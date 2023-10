Usa questo CODICE SCONTO per acquistare POCO X5 Pro in offerta su eBay

Parallelamente alla promozione eBay su Motorola edge 40 5G, che rende disponibile lo smartphone al 35% in meno rispetto al prezzo di listino, sullo stesso sito è possibile acquistare anche tanti altri smartphone a prezzi vantaggiosi. Nelle prossime righe ti parleremo nello specifico di POCO X5 Pro, smartphone prodotto sotto Xiaomi disponibile in offerta grazie a un codice sconto speciale valido per un periodo di tempo limitato.

POCO X5 Pro in offerta su eBay con codice sconto

Anzitutto è doveroso fare una rassegna delle specifiche tecniche di POCO X5 Pro, cosicché tu possa capire se le caratteristiche del dispositivo mobile coincidono con i tuoi interessi o le tue necessità. Si parte dal cuore pulsante, il chip Snapdragon 778G di casa Qualcomm, modello di fascia media perfetto per multitasking semplice e anche un po’ di gaming, senza troppe pretese. Lato memoria figurano poi 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W, mentre il display è un Flow AMOLED DotDisplay da 6,67” FHD+ con frequenza di aggiornamento massima di 120Hz. Lato fotocamera, dunque, troviamo una lente anteriore da 16 MP e tre sensori sul retro, con principale da ben 108 MP. Il sistema operativo, naturalmente, è Android con personalizzazione MIUI 14.

Il prezzo? Di listino e sulla pagina eBay POCO X5 Pro è disponibile a 319 euro, ma attenzione: utilizzando il codice sconto PIT10PERTE2023 potrai acquistarlo a 287,10 euro, con consegna gratuita prevista tra 18 e 23 ottobre. Il pagamento va effettuato con PayPal, Google Pay o carta di credito, e il reso può essere richiesto entro 14 giorni con spese di spedizione a carico dell’acquirente.

