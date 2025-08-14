USA tracciano le spedizioni dei chip AI?

Le autorità statunitensi avrebbero segretamente nascosto dispositivi di tracciamento nelle spedizioni di chip AI per individuare quelle dirottate illegalmente in Cina. Secondo le fonti di Reuters, l’obiettivo è scoprire se vengono aggirate le restrizioni alle esportazioni. NVIDIA ha nuovamente confermato che non c’è nessun dispositivo nelle sue GPU, come sottolineato all’inizio del mese.

GPS nei server di Dell e Super Micro?

Da metà luglio, NVIDIA può nuovamente vendere le GPU H20 in Cina, ma ci sono prove che i chip AI (anche quelli più potenti) arrivino ugualmente in Cina tramite paesi terzi. Alcuni politici statunitensi avevano quindi proposto di integrare un sistema di tracciamento e disattivazione remota (kill switch).

La Cyberspace Administration of China ha chiesto informazioni ai dirigenti di NVIDIA in merito alla possibile presenza di una backdoor o kill switch. L’azienda californiana ha smentito con un comunicato sul blog ufficiale. Le fonti di Reuters affermano che le autorità USA hanno nascosto dispositivi di tracciamento nelle spedizioni dei server Dell e Super Micro che integrano GPU NVIDIA e AMD.

Questi tracker servono per seguire le spedizioni che, contrariamente a quanto dichiarato nei documenti di trasporto, arrivano in Cina. Verrebbero quindi utilizzati per raccogliere prove per l’indagine avviata dal Dipartimento del Commercio in collaborazione con Homeland Security Investigations e FBI.

Non è noto da quando sarebbero stati nascosti i dispositivi di tracciamento e in quale punto della catena di fornitura. I tracker vengono usati come strumenti di indagine dalle autorità statunitensi da molti anni. Super Micro ha dichiarato:

Non divulghiamo le pratiche e politiche di sicurezza in atto per proteggere le nostre operazioni, i nostri partner e i nostri clienti in tutto il mondo.

Questo è invece il commento di Dell:

Non siamo a conoscenza di un’iniziativa del governo degli Stati Uniti volta ad inserire localizzatori nelle spedizioni dei prodotti.

NVIDIA ha ribadito che non installa dispositivi di tracciamento nei suoi prodotti. Da AMD non è arrivata nessuna dichiarazione.