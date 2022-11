Usare le carte online può essere pericoloso? Ecco come evitare rischi

Usare le carte online, siano esse di credito o di debito, è prassi comune.

Che si tratti di shopping, di pagare una bolletta o qualunque altro servizio, le carte offrono notevole comodità: basta inserire numero, CVV o CVC e il nome dell’intestatario per completare una transazione. Ma tutto ciò è davvero così sicuro?

Il rischio è quello di compilare tali form su piattaforme fraudolente o, ancora peggio, effettuare tali operazioni con il computer compromesso, offrendo agli hacker la possibilità di carpire i preziosi dati inseriti.

Potenzialmente dunque, utilizzare carte di credito/debito in rete può nascondere delle insidie. Utilizzando un po’ di prudenza e degli strumenti adeguati però, è possibile arrivare ad annullare qualunque rischio ed effettuare dunque le transazioni senza stress e preoccupazioni di sorta.

Usare le carte online: proteggere i propri dati è importante per evitare spiacevoli inconvenienti

Il rischio, in tal senso, è chiaro: un hacker che ottiene tutti i dati su una carta, può facilmente utilizzarla a proprio piacimento.

Anche se, al giorno d’oggi, è facile bloccare immediatamente uno strumento di pagamento, si tratta pur sempre di un disagio. Dunque, è bene evitare per quanto possibile questo tipo di problema.

In tal senso, NordPass offre ampie garanzie. Stiamo parlando di un password manager tra i più apprezzati online, realizzato dagli stessi produttori di NordVPN, azienda leader in tale settore.

NordPass permette, tra le altre cose, di compilare automaticamente i moduli che richiedono dettagli riguardo la carta di credito e password, il tutto attraverso un semplice clic. Ciò avviene archiviando queste preziose informazioni e rendendole inaccessibili a criminali informatici e altre figure simili.

Lo strumento in questione poi, lato parole d’accesso, è in grado di creare, gestire e proteggere le stesse, permettendo anche la condivisione su più dispositivi.

Quanto costa NordPass? Grazie all’attuale sconto del 43%, il password manager è disponibile per appena 1,69 euro al mese.

Va infine ricordato come tale servizio è disponibile, a titolo completamente gratuito, per 30 giorni di prova: un’opportunità imperdibile per testare con mano tutte le sue potenzialità.

