USB-C: questi 3 cavetti ti semplificano la vita

Tre cavetti possono semplificarti la vita grazie ad un semplice accorgimento: l'angolo di entrata a 90 gradi. In una sola confezione ne puoi trovare tre a meno di 10 euro in tutto, potendoli utilizzare su qualsiasi smartphone di nuova generazione, tablet, laptop e quanti altri.

USB-C, così è meglio

Se la USB-C è ormai uno standard su tutti i nuovi terminali, al tempo stesso dovrebbero essere ben più diffusi i cavetti che adottano questo tipo di ingresso poiché riducono le possibilità di rottura, facilitano l'appoggio verticale del dispositivo e riducono l'ingombro del cavo in uscita. Tanti piccoli vantaggi disseminati su un semplicissimo accorgimento che trasforma il cavo in qualcosa di diverso, più utile e meno scomodo.

Provare per credere:

“La doppia estremità a 90°“, spiega il produttore, “minimizza l'allentamento e consente al cavo di non intralciarvi, permettendo di giocare ai giochi, guardare video o leggere e-book in modo più facile e più comodo durante la ricarica“. Tutto estremamente vero: è tutta un'altra vita. I cavi inoltre supportano completamente la funzione Quick Charge 3.0 e sono sviluppati in nylon intrecciato che ne garantisce massima durata.

Nella confezione c'è un modello da 0,5m per le connessioni di prossimità, più due unità da 2 metri per le ricariche meno comode. In tutti i casi l'ingresso è a 90°, portando il cavo a scorrere lungo il bordo del dispositivo e creando così un'organizzazione ben più logica e comoda. Piccoli accorgimenti per grande utilità: a volte per facilitarsi la vita bastano meno di 10 euro.