Utilizza 2, 5 o 10 TB di cloud storage per sempre con i piani a vita InternXT

Lo spazio di archiviazione dei nostri file (foto, video, documenti, progetti, eccetera) è sempre più risicato e fare l’upgrade ai piani a pagamento può rappresentare una spesa importante. Eppure alternative migliori del cloud storage non ce ne sono, soprattutto per quel che riguarda la comodità, la praticità e la sicurezza. È quindi importante considerare le varie offerte disponibili e cogliere quella più vantaggiosa. I piani con accesso a vita di InternXT sono proprio quelli da prendere maggiormente in considerazione per risparmiare per sempre sul cloud storage.

Archiviare file senza problemi di spazio e sicurezza

L’aspetto più allettante dell’attuale offerta di InternXT è la possibilità di acquistare tanto spazio di archiviazione in cloud risparmiando l’85% sul prezzo di listino. Questa promozione si applica anche ai piani a vita, consentendo quindi con un solo acquisto di risolvere per sempre il problema dell’archiviazione dei propri file.

I piani InternXT prevedono 2 TB a 135€ (invece che 900€), 5 TB a 285€ (invece che 1900€) o 10 TB a 435€ (invece che 2900€). Con un piano di questo tipo si ha tutto lo spazio di archiviazione necessario per liberare la memoria dello smartphone e del PC e conservare foto, video e file personali o di lavoro in uno spazio sempre accessibile e sicuro.

La sicurezza è infatti uno dei punti di forza del cloud storage di InternXT, prevedendo la crittografia end-to-end e quella “zero-knowledge” AES-256 per proteggere i file prima che vengano caricati sul cloud, così che nessun altro, anche ottenendo quei file, possa aprirli. Il proprio spazio di archiviazione è poi accessibile tramite autenticazione a due fattori e c’è la possibilità di inviare e condividere file protetti da password così da mantenere sempre elevata la sicurezza.

Un altro aspetto interessante dell’offerta InternXT è la possibilità di provare il servizio per 30 giorni e ottenere il rimborso completo in caso di disdetta anticipata, potendo così sperimentare i vantaggi di questa piattaforma di cloud storage.