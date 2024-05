Vacanza all'estero? Con una eSIM Saily non hai bisogno neanche del roaming

Se viaggi molto o ti stai comunque preparando per un viaggio all’estero fuori dai confini del roaming europeo ti spieghiamo perché dovresti subito scaricare Saily e utilizzare la sua eSIM per restare connesso con il mondo. Saily ti permette infatti di avere una SIM virtuale con un piano dati personalizzato per il paese verso cui ti stai recando: ti basta salvare l’app, scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze e attivarlo prima di partire per averlo subito pronto non appena sarai arrivato.

Come funziona la eSIM di Saily

Saily nasce per permetterti di rimanere connesso al mondo ovunque tu vada, senza il fastidio delle tariffe di roaming o di eventuali lunghe code o procedure per acquistare una SIM card locale, che in alcuni paesi può diventare addirittura inferno.

Facile da usare, questa applicazione ti permette di trovare un piano dati adatto al tuo budget, senza sorprese: basta scaricare l’applicazione, acquistare il tuo piano, scegliere la destinazione e attivarlo prima di partire. Quando sarai arrivato avrai subito internet da utilizzare, senza doverti collegare a una rete WiFi pubblica che potrebbe essere poco sicura o dover cercare di acquistare un SIM nel posto in cui sei arrivato.

E poi ci sono diversi vantaggi: ad esempio con una sola eSIM puoi avere diversi profili personalizzati per paesi diversi, pagare per ciò che effettivamente hai bisogno e sfruttare le tariffe più basse possibili.

La soluzione ideale se viaggi fuori dall’Europa e non puoi o non vuoi rinunciare alla tua connessione internet. Scarica Saily e scegli il piano dati più adatto alle tue esigenze.