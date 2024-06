Vacanza all’estero: porta con te HYPE Premium con copertura assicurativa inclusa

Sei pronto a partire per la tua vacanza all’estero? Ottimo! Ma prima ti invitiamo a scoprire HYPE Premium, il conto online che ti garantirà un’esperienza bancaria unica, anche mentre ti abbronzi su una spiaggia tropicale o scali le montagne più impervie.

HYPE Premium mette a disposizione un’ampia varietà di servizi, tra cui la copertura assicurativa completa che ti farà sentire sempre al sicuro, sia tu in giro per le vie di Tokyo o per i canali di Amsterdam.

Vacanza all’estero: tutti i vantaggi di HYPE Premium

Pagando soltanto 9,90€ al mese di canone mensile, HYPE Premium ti offre in cambio un conto all-inclusive. Pagamenti e prelievi in qualsiasi valuta, tramite la World Elite Mastercard, sono senza commissioni. Se devi mandare soldi ai parenti o pagare delle bollette arretrate, oppure inviare un bonifico istantaneo, sappi che non pagherai alcuna spesa extra.

Tra le meraviglie di HYPE Premium c’è la copertura assicurativa. Dalle spese mediche all’estero alla perdita dei bagagli, passando per i ritardi dei voli, non c’è imprevisto che possa rovinarti il viaggio. Persino gli acquisti sono protetti, con assistenza per la riparazione di elettrodomestici e assicurazione su furti ATM e Cyber Risk.

Vorresti sentirti come un VIP? Con la carta di debito puoi accedere alle lounge aeroportuali in tutto il mondo, grazie a LoungeKey. Se ti aggiri per Fiumicino, Linate, Venezia e altre città italiane, il Fast Track gratuito ti permetterà di evitare lunghe file.

Utilizzando la sezione cashback dell’app HYPE, riceverai rimborsi sugli acquisti online. E se sei un piccolo investitore, ci sono strumenti per il risparmio e gli investimenti, anche in criptovalute. La tua vacanza all’estero sarà diversa se porti con HYPE Premium.