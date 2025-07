Vacanze in sicurezza con Surfshark VPN: protezione online da 1,99€/mese

Navigare in rete mentre si è in viaggio può esporre i dati personali a numerosi rischi, soprattutto quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche in hotel, aeroporti o bar.

Per evitare brutte sorprese, Surfshark ha lanciato una promozione pensata proprio per chi non vuole rinunciare alla sicurezza nemmeno in vacanza: VPN completa a 1,99€ al mese e tre mesi gratis, con piani scontati fino all’87%.

Reti pubbliche e privacy online: come proteggersi in viaggio con Surfshark

Quando ci si connette a una rete Wi-Fi aperta, la sicurezza è tutt’altro che garantita. Gli hacker possono intercettare facilmente i dati scambiati online, mettendo a rischio le informazioni più sensibili come password, accessi ai conti bancari o ai servizi di streaming. Una VPN come Surfshark risolve il problema cifrando la connessione e nascondendo l’indirizzo IP, così da impedire qualsiasi forma di tracciamento o intrusione.

Per l’estate, Surfshark propone tre piani in promozione, tutti della durata di due anni e con tre mesi extra in omaggio. Il piano più accessibile è Starter, attivabile a soli 1,99€ al mese, con strumenti come la VPN, il blocco pubblicità e tracker, popup e generatori di e-mail e identità fittizie per evitare spam e profilazione.

Chi desidera qualcosa in più può scegliere Surfshark One, che per 2,49€ al mese aggiunge all’offerta anche un antivirus integrato, la protezione contro fughe di dati e Search, la funzione per cercare sul web senza essere tracciati e senza annunci.

Infine, il pacchetto One+, il più completo, è disponibile a 3,99€ al mese e include anche Incogni, un potente servizio per richiedere la rimozione dei propri dati da banche dati e motori di ricerca, riducendo drasticamente lo spam e rafforzando la propria privacy.

Con Surfshark puoi viaggiare senza preoccupazioni, sapendo che i tuoi dati restano al sicuro anche quando sei connesso a reti pubbliche. La promo attuale è attiva per un periodo limitato e puoi attivarla direttamente sul sito ufficiale del provider.