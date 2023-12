Vacanze di Natale? Con Carta di Credito YOU sei anche assicurato

Attiva la Carta di Credito YOU in soli 2 minuti. Per te una soluzione completa ai tuoi pagamenti digitali con incluse tantissime funzionalità molto utili e vantaggiose. Infatti, prenotando le tue vacanze di Natale con questa carta hai inclusa un’assicurazione viaggio completa e totalmente gratuita. Un’ottima alternativa alle vecchie carte. Ma non è tutto. Infatti i vantaggi continuano.

Ad esempio, non serve cambiare banca per avere Carta YOU. Perfettamente compatibile con tutte le banche, si abbina al tuo conto corrente in un attimo e sei subito operativo con la tua nuova MasterCard Gold. Tra l’altro, ci siamo dimenticati di dirti, che è senza commissioni annuali. In pratica il suo canone di tenuta è zero euro. Inoltre, è senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo. Niente male vero? Scopri di più su questa soluzione firmata Advanzia Bank.

Carta di Credito YOU: una soluzione avanzata agli acquisti

Scegli Carta di Credito YOU per i tuoi acquisti digitali in Italia e in tutto il mondo. Grazie ad Advanzia puoi acquistare in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo senza commissioni e in totale sicurezza. Inoltre, puoi sempre prelevare denaro contante quante volte vuoi senza commissioni su più di un milione di sportelli automatici.

Oltre a un’assicurazione viaggio gratuita e completa, hai anche accesso a una linea di credito gratuita per pagamenti differiti fino a 7 settimane, senza interessi sui tuoi acquisti. Un’ottima funzione quando devi affrontare spese improvvise che potrebbero mettere in difficoltà il tuo budget familiare. Perciò non perdere altro tempo. Prenota le tue vacanze di Natale con Carta YOU.

