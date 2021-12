Vaccino ai bambini (5-11 anni): avranno il Green Pass?

Ora che l'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino (Comirnaty di Pfizer) ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, una domanda che si stanno ponendo in molti è: riceveranno anche loro il Green Pass come gli over 12?

I bambini dai 5 agli 11 anni non avranno il Green Pass

La risposta è NO. Nessuna certificazione è prevista per questa fascia di popolazione, che potrà continuare a frequentare la scuola e a svolgere qualsiasi altra attività come avvenuto fino a oggi, senza dover esibire alcun documento. A ribadirlo è Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute: riportiamo di seguito la sua dichiarazione estrapolata dall'intervento di ieri ai microfoni di Radio 105.

Avremo uno strumento in più a disposizione per combattere la pandemia. Dobbiamo dire con chiarezza che sarà una vaccinazione volontaria e che non sarà previsto alcun Green Pass per gli under 12.

Per tutti gli altri, gli over 12, lunedì 6 dicembre entrerà invece in vigore la versione rafforzata del Green Pass, riconosciuta solamente a coloro immunizzati ovvero vaccinati e guariti.

A spiegare perché si è scelto di dare il via a una nuova fase della campagna vaccinale coinvolgendo anche i più piccoli è il parere della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA.

Sebbene l'infezione da SARS-CoV-2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica (MIS-c), che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva.

Tra i vantaggi dell'immunizzazione degli under 12, anche quello che porterà a evitare sempre più il ricorso forzato alla didattica a distanza, tornata purtroppo in auge, mantenendo le scuole aperte e le classi riunite in presenza. Sarà loro somministrata una dose ridotta, un terzo del dosaggio inoculato a adolescenti e adulti.