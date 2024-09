Dai valore ai tuoi risparami con SelfyConto: per te il 5% annuo

Cerchi un Conto Corrente che dia più valore ai tuoi risparmi? Se non vuoi tenere fermi e infruttuosi i tuoi soldi allora scegli subito SelfyConto. Grazie a questa soluzione puoi davvero ottenere un piccolo guadagno sicuro, senza rischi, sul tuo denaro. Aprilo in un attimo online!

In pratica, una volta aperto il tuo nuovo conto corrente, dotato di tutti i suoi vantaggi, vincoli le somme che vuoi a 6 mesi. In questo modo ottieni il 5% annuo lordo in base all’importo vincolato. Il vantaggio è che puoi svincolare le somme quando vuoi, senza restrizioni e soprattutto senza perdere gli interessi maturati. Ma non è solo questo il vantaggio.

Scopri tutto quello che hai incluso con SelfyConto, il conto corrente smart di Banca Mediolanum. Perfetto per chi cerca una gestione smart, ma senza rinunciare ad assistenza e professionalità. Grazie a questa soluzione risparmierai tempo per le cose che ami.

SelfyConto: 5% annuo e tantissimi altri vantaggi

Scegli subito SelfyConto! Vincolando le tue somme a 6 mesi ottieni il 5% annuo. Aprilo in un attimo online! Si tratta di un’ottima soluzione per non lasciare fermi i tuoi soldi vista l’inflazione dilagante e i costi di gestioni. Ma non è solo questo il vantaggio. Dai un’occhiata a tutto quello che puoi avere:

conto corrente a canone zero fino ai 30 anni e per tutti il primo anno;

fino ai 30 anni e per tutti il primo anno; conto corrente a zero spese per i prelievi in area euro;

per i prelievi in area euro; carta di debito gratuita il primo anno;

il primo anno; principali operazioni bancarie gratuite come addebiti utenze, pagamento F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche, bonifici SPEA online;

come addebiti utenze, pagamento F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche, bonifici SPEA online; app multi-device per gestire tutto con il tuo smartphone.

Oltre a tutto quello che ti serve per una gestione pratica e sicura dei tuoi risparmi, con SelfyConto hai anche SelfyCredit Instant. Si tratta di una sezione dell’app grazie alla quale puoi richiedere il tuo prestito personale in tempo reale. Se hai i requisiti necessari potrai chiedere da 2000€ fino a un massimo di 20000€ con TAN fisso 6,99%, TAEG massimo 7,27% e spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratis.