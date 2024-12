Vampire Survivors è gratis su PC (per poche ore)

Anche lo store di Epic Games, in vista del Natale, ha lanciato qualcosa di molto simile a un calendario dell’avvento, regalando un titolo al giorno. Il gioco proposto oggi gratuitamente non è certo il più costoso del catalogo, né il più recente (la versione PC è uscita nell’ottobre 2022), ma merita una segnalazione su queste pagine: è Vampire Survivors, vero e proprio capolavoro del panorama indipendente.

Epic Games Store regala Vampire Survivors

I motivi sono due. Il primo è presto detto: è molto, molto divertente. Se questo criterio di giudizio può sembrare soggettivo, il consiglio è quello di dare un’occhiata alle recensioni della stampa specializzata e al successo ottenuto. Il secondo, invece, è che si tratta della creazione di un singolo sviluppatore italiano: Luca Galante, noto anche con lo pseudonimo Poncle.

La descrizione fornita dalla scheda di Vampire Survivors è perfetta per comprenderne la natura del gameplay. Eccola.

Falcia migliaia di creature della notte e sopravvivi fino all’alba! Vampire Survivors è un gioco casual in stile horror gotico con elementi rogue-lite. Le tue scelte ti permetteranno di diventare sempre più potente e di liberarti rapidamente delle centinaia di nemici che ti si opporranno.

Lo stile grafico è quello che strizza l’occhio alle produzione di un tempo, come si può vedere nello screenshot qui sotto. L’obiettivo è quello di controllare un personaggio che attacca in modo automatico le orde di mostri che di continuo compaiono sullo schermo, cercando di sopravvivere il più lungo possibile. Non mancano ovviamente armi e power-up di ogni tipo, da sbloccare man mano.

Il consiglio è quello di aggiungerlo alla propria libreria su Epic Games Store, così da poterne effettuare il download e l’installazione sul PC o sul Mac nel momento più opportuno. Ci sarà tempo per farlo ancora per poche ore, fino alle 17:00 di oggi (venerdì 20 dicembre), quando tornerà in vendita al prezzo di listino, 4,49 euro, per lasciare spazio a un altro gioco gratuito.