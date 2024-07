Velocità sito record: Serverplan ottimizza l'Hosting WordPress

I vantaggi di un sito web veloce sono numerosi. Prima di tutto occorre ricordare che la velocità è un fattore di ranking, ciò significa che per ottenere un posizionamento migliore nella SERP è importante avere un sito in grado di aprirsi nel più breve tempo possibile. A un posizionamento migliore corrisponde una maggiore visibilità, da cui ne derivano più contatti, conversioni e quindi guadagni. Sempre la velocità è poi un aspetto chiave per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti, un altro elemento tenuto in grande considerazione da Google.

Ecco perché, quando si sceglie un hosting, la scelta dovrebbe ricadere su una soluzione di qualità, in grado di offrire la massima velocità possibile. In Italia i piani Hosting WordPress di Serverplan sono un punto di riferimento assoluto, grazie ai tanti investimenti compiuti negli ultimi anni dall’azienda con sede a Cassino per le sue soluzioni.

Perché scegliere i piani Hosting WordPress di Serverplan per avere un sito veloce

Di seguito descriveremo in breve gli elementi chiave delle soluzioni hosting di Serverplan per avere un sito WordPress con velocità da record.

Dischi SSD NVMe

Un aspetto spesso trascurato, ma che gioca un ruolo chiave per un sito web rapido, è la tipologia dei dischi per server utilizzati dal servizio hosting. Da questo punto di vista Serverplan propone quanto di meglio ha da offrire oggi il mercato: i dischi SSD NVMe (Non-Volatile Memory express), che vantano prestazioni 15 volte superiori rispetto ai tradizionali dischi SATA SSD.

HTTP Keep Alive

Su tutti gli hosting condivisi di Serverplan è attiva la soluzione HTTP Keep Alive, il cui compito è di caricare più risorse in un’unica richiesta TCP, migliorando così la loro ottimizzazione. Tra gli altri punti di forza di questa soluzione si annoverano poi una minore richiesta di memoria e CPU e una ridotta congestione delle risorse, a tutto vantaggio dei tempi di caricamento delle pagine.

HTTP/2

È la nuova versione del protocollo HTTP e serve a migliorare il trasferimento dei dati tra server e browser. Tra i vantaggi si possono citare per esempio la compressione degli header HTTP, così come la minore latenza, per una maggiore velocità dell’intero sito web. Sempre riguardo a ciò, è importante sottolineare che per sfruttare a dovere il nuovo protocollo occorre disporre di un certificato SSL, incluso su tutti i piani hosting di Serverplan.

PHP 8.2

Per avere un sito web veloce è indispensabile avere la migliore versione di PHP, l’elemento base per ottenere siti web dinamici. Serverplan offre un’infrastruttura hosting all’avanguardia, sempre aggiornata all’ultima versione PHP.

Prezzi Hosting WordPress di Serverplan

Oltre a garantire una velocità da record, i piani Hosting WordPress di Serverplan offrono il certificato SSL Let’s Encrypt, la cache preinstallata, una frequenza di backup giornaliera, 1 dominio gratis per sempre e WordPress preinstallato e gestito (escluso il piano Starterkit 5 GB). I prezzi partono da 26 euro l’anno:

Starterkit WordPress : 26 euro l’anno

: 26 euro l’anno Startup WordPress : 76 euro l’anno

: 76 euro l’anno Enterprise WordPress : 142 euro l’anno

: 142 euro l’anno Enterprise Plus WordPress: 230 euro l’anno

Collegati a questa pagina del sito Serverplan.com per maggiori dettagli su piani e costi.