Velocizza il computer in modo semplice con CCleaner, ora al 46% in meno

Migliorare le prestazioni del proprio computer è anche una questione di ottimizzazione. Spesso, infatti, le risorse hardware ci sono ma qualcosa nel software limita il funzionamento. Anche piccoli dettagli possono fare la differenza tra un computer lento e uno veloce.

Per velocizzare il proprio PC, quindi, è necessario ricorrere a uno strumento giusto in grado di offrire una marcia in più. La soluzione su cui puntare non può che essere CCleaner, un vero e proprio punto di riferimento per chi ha bisogno di migliorare le prestazioni del proprio computer.

Sfruttando la promo in corso e il codice sconto PUNTO è possibile accedere a CCleaner Professional Plus con un prezzo ridotto del 46%. In questo modo, quindi, il servizio è attivabile con un costo di 32,95 euro per un anno di utilizzo (meno di 2,8 euro al mese) e senza alcun vincolo di rinnovo. In alternativa, puoi attivare il piano Professional Plus da 2 anni al 55% di sconto, con un prezzo di 54,95€, pari a 27,47€ all’anno.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di CCleaner.

Perché scegliere CCleaner Professional Plus

Con CCleaner è possibile sfruttare uno strumento multifunzione che permette di ottimizzare le prestazioni e controllare l’integrità del PC oltre che gestire gli aggiornamenti del software ed effettuare interventi di “pulizia” per garantire un corretto utilizzo delle risorse. I vantaggi possono essere davvero importanti.

Si tratta di un tool facile da usare e in grado di avere un impatto immediato sulle prestazioni del proprio computer, intervenendo su vari aspetti che, in un modo o in un altro, impattano sul funzionamento della macchina. La versione Professional Plus include anche strumenti aggiuntivi come Speccy Professional, per ottenere informazioni avanzate sul computer e Recuva Professional, per recuperare file nascosti ed eliminare i dati in modo sicuro.

Un altro fattore da non trascurare nella scelta di CCleaner è il prezzo. Con la promozione in corso e il codice sconto PUNTO, infatti, il servizio è ora utilizzabile a meno di 2,5 euro al mese. Scegliendo il piano Professional Plus, infatti, il costo si riduce a 32,95 euro per un anno di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre un periodo di 30 giorni per esercitare la garanzia di rimborso.

Per accedere subito alle offerte basta premere sul box qui di sotto.