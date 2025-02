Velocizza il tuo sito web con Hostinger: i suoi piani sono scontati del 75%

La velocità è un fattore chiave per il successo di un sito web. Hostinger, con i suoi piani WordPress ottimizzati, offre soluzioni avanzate per migliorare i tempi di caricamento, garantire una navigazione fluida e aumentare le conversioni.

Ora puoi ottenere un piano con il 75% di sconto, con prezzi a partire da 2,99€/mese e 3 mesi gratis inclusi. Andiamo a scoprire quali sono nel dettaglio le caratteristiche dei piani e come aiutano a rendere il tuo sito una scheggia.

Con Hostinger hai prestazioni superiori e funzionalità avanzate

Grazie al server LiteSpeed e al plugin LSCWP Cache, il caricamento delle pagine diventa più rapido, offrendo un’esperienza di navigazione fluida. Il servizio CDN di Hostinger incrementa il punteggio di velocità fino al 40% attraverso la minimizzazione del codice, il reindirizzamento intelligente dei data center e l’ottimizzazione automatica delle immagini. Inoltre, la cache degli oggetti consente di ridurre i tempi di risposta fino a tre volte, mentre le tecnologie IPv6 e HTTP/3 garantiscono una latenza ridotta e un trasferimento dati veloce.

Oltre alla velocità, Hostinger offre una serie di servizi esclusivi per rendere la gestione del tuo sito più semplice ed efficiente. Grazie all’AI Website Builder, creare un sito WordPress diventa un processo rapido e intuitivo. E la manutenzione completamente gestita assicura aggiornamenti automatici intelligenti, mantenendo il sito sempre sicuro e performante.

Lo strumento di staging consente di testare modifiche in totale sicurezza prima di pubblicarle, mentre i backup automatici proteggono i dati da eventuali perdite. Infine, la piattaforma mette a disposizione strumenti avanzati come WP-CLI, accesso SSH, Git e controllo della versione PHP per chi desidera una gestione più tecnica del proprio sito.

Per un periodo limitato, puoi accedere ai piani WordPress di Hostinger con il 75% di sconto, con prezzi a partire da 2,99€/mese e 3 mesi gratis inclusi. L’abbonamento include un dominio gratuito e la possibilità di migrare il sito senza costi aggiuntivi. Vai sul sito di Hostinger e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.