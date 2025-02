Velocizza la connessione con Iliad Box a 21,99€ al mese

Se cerchi una connessione stabile, veloce e senza costi nascosti, Iliad Box è la soluzione perfetta. Con tecnologia 100% fibra ottica FTTH, velocità fino a 5 Gbit/s e un router Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito, Iliad ti offre il massimo delle prestazioni a un prezzo imbattibile: solo 21,99€ al mese invece di 25,99€, con un risparmio annuale di 48€. Per attivare la promo basta andare sul sito di Iliad.

Perché scegliere Iliad Box?

Iliad Box sfrutta la tecnologia FTTH (Fiber To The Home), cha assicura una connessione stabile e ad altissima velocità. A seconda della copertura, le prestazioni variano:

Aree FTTH EPON (Milano, Torino, Bologna e altre zone coperte): download fino a 5 Gbit/s (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet), upload fino a 700 Mbit/s, 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, 1 Gbit/s su due porte Ethernet e 1 Gbit/s in Wi-Fi;

(Milano, Torino, Bologna e altre zone coperte): download fino a 5 Gbit/s (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet), upload fino a 700 Mbit/s, 2,5 Gbit/s su una porta Ethernet, 1 Gbit/s su due porte Ethernet e 1 Gbit/s in Wi-Fi; Aree FTTH GPON: download fino a 2,5 Gbit/s, upload fino a 500 Mbit/s, 1 Gbit/s su due porte Ethernet e 1 Gbit/s in Wi-Fi

Con il router Iliad Box dotato di tecnologia Wi-Fi 7, puoi connettere più dispositivi contemporaneamente senza rallentamenti, con una copertura estesa e una latenza ridotta al minimo. Inoltre, l’offerta comprende anche chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili in Italia e oltre 60 destinazioni internazionali, senza costi aggiuntivi.

Scaricando l’app IliadBox Connect, puoi configurare e gestire la tua rete direttamente dallo smartphone, controllando i dispositivi connessi e ottimizzando la qualità della connessione.

Attenzione però: la promo in questione è attivabile solo dagli utenti che attivano prima un’offerta mobile Iliad con un piano da 9,99€ o 11,99€ al mese. Quindi non ti resta che andare sul sito di Iliad e attivare il piano mobile che ti interessa, per poter usufruire poi della promo su Iliad Box.