Vendita dati personali, con Incogni non accadrà più: ecco perché

I tuoi dati personali rappresentano il bene più prezioso che hai. Il problema è che il loro enorme valore è ambito dai criminali informatici e le agenzie pubblicitarie.

La raccolta delle informazioni personali da parte dei criminali informatici può potenzialmente essere utilizzata per attività illecite, mettendo le persone a rischio di sfruttamento.

Inoltre, inserzionisti e data broker fruttano queste informazioni per il proprio tornaconto personale, utilizzando pratiche dubbie che minano la privacy.

Il commercio di dati è un pericolo sostanziale che si presenta da più angolazioni. Fortunatamente, esistono alcuni metodi molto efficaci per combattere questo mercato, che spesso è oltre i limiti della legalità.

Pericolo di vendita dei tuoi dati personali? Con Incogni ti impadronisci nuovamente della tua privacy

L’obiettivo di Incogni è salvaguardare i tuoi dati personali da tutte le potenziali minacce, ed è un servizio che è stato progettato per questo scopo.

Il sistema automatico di Incogni è in grado di rilevare e eliminare qualsiasi tipo di informazione simile che risiede nei database delle aziende specializzate.

Ciò non soltanto consente di agire contro i data broker, ma anche di prevenire eventuali attacchi informatici di hacker e affini e relativo furto di informazioni.

D’altra parte, richiedere manualmente le informazioni a tutte le principali aziende del settore ti porterebbe via molto tempo.

A meno che tu non abbia risorse illimitate, assumere un avvocato che si occupi di ciò può essere molto costoso.

Dopo aver rimosso i tuoi dati, Incogni lavora continuamente per garantire che non finiscano in alcun archivio, monitorando e verificando attivamente eventuali violazioni.

Quali risultati puoi aspettarti dai suoi sforzi? Oltre a salvaguardare la tua privacy, sperimenterai una significativa riduzione della posta indesiderata e delle chiamate di telemarketing.

La promozione in corso offre Incogni a un prezzo incredibilmente interessante, rendendolo un’opzione di acquisto desiderabile. Accedi al link sottostante per maggiori informazioni:

Parliamo di uno sconto del 50%, che si traduce in un costo di soli 6,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.