Verifica età app store: giudice blocca la legge in Texas

Un giudice federale ha bloccato l’applicazione della legge texana che impone la verifica dell’età a partire dal 1 gennaio 2026. La richiesta per un’ingiunzione preliminare era stata presentata dalla CCIA (Computer & Communication Industry Association) a metà ottobre. Apple ha comunicato agli sviluppatori che l’implementazione è stata sospesa.

Possibile violazione del Primo Emendamento

Negli Stati Uniti non esiste una legge federale che impone la verifica dell’età per effettuare il download delle app e gli acquisti. Quella approvata in Texas, denominata App Store Accountability Act (SB 2420), impone il controllo a livello di app store. Quindi Apple e Google dovrebbero bloccare l’accesso ai minori di 18 anni, se non ricevono il consenso dai genitori. L’azienda di Cupertino aveva evidenziato i rischi per la privacy, in quanto sarebbe costretta a raccogliere i dati di tutti gli utenti texani che vogliono scaricare qualsiasi app.

Questa soluzione viene supportata da Meta e altre aziende che sono contrarie alla verifica dell’età a livello di app. Il giudice Robert Pitman ha concesso l’ingiunzione preliminare chiesta dalla CCIA, quindi la legge non dovrà essere applicata dal 1 gennaio 2026. Il Procuratore Generale del Texas (Ken Paxton) potrebbe presentare appello, ma al momento non ci sono comunicati ufficiali.

Secondo il giudice, la legge texana è contraria al Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La CCIA aveva evidenziato che impone un regime di censura impedendo la libertà di parola. La legge è ancora valida, ma potrebbe essere bloccata definitivamente nei vari gradi di giudizio. Simili leggi sono state approvate anche in Utah e Louisiana.

Tim Cook aveva contattato il Governatore del Texas (Greg Abbott) per chiedere di non firmare la legge. Apple ha informato gli sviluppatori in merito alla sospensione. I tool annunciati nei mesi scorsi possono essere utilizzati in ambienti di test.

Al Congresso sono in discussione due disegni di legge che includono aspetti delle leggi del Texas e della California (che richiede la raccolta di meno dati).