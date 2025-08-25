 Verifica età: Bluesky blocca accesso in Mississippi
Bluesky ha bloccato l'accesso agli utenti con indirizzo IP del Mississippi perché non ha le risorse per rispettare la legge sulla verifica dell'età.
Bluesky

Bluesky ha comunicato il blocco dell’accesso agli utenti con indirizzi IP del Mississippi. La decisione dell’azienda guidata da Jay Graber è dovuta all’impossibilità di rispettare la legge statale che impone la verifica dell’età. Occorrono troppe risorse per effettuare i cambiamenti tecnici necessari.

Serve una VPN in Mississippi

La legge HB1126 del Mississippi richiede di implementare la verifica dell’età per tutti gli utenti prima di accedere alle piattaforme online, come Bluesky. Gli utenti con meno di 18 anni devono ottenere il consenso dei genitori. In caso di violazioni della legge è prevista una sanzione fino a 10.000 dollari per utente. Secondo la Corte Suprema, la legge è probabilmente incostituzionale, ma la richiesta di sospendere la sua applicazione è stata respinta.

Bluesky evidenzia che la legge del Mississippi richiede la verifica dell’età per l’accesso a tutti i contenuti, non solo a quelli destinati agli adulti (come avviene nel Regno Unito). Bluesky dovrebbe inoltre raccogliere e conservare informazioni personale sensibili e tracciare i minorenni con ovvie conseguenze per la privacy.

Bluesky non ha le risorse economiche delle Big Tech. Il rispetto della legge richiede profonde modifiche all’infrastruttura. Per questo motivo l’accesso al social network decentralizzato è stato bloccato per gli utenti con indirizzo IP del Mississippi. Al login viene mostrato un messaggio che spiega perché Bluesky non è disponibile. L’unica soluzione è usare una VPN.

L’azienda spera che l’applicazione della legge venga sospesa dai tribunali. Il blocco riguarda solo l’app Bluesky. Le altre app che usano il protocollo AT decideranno in maniera indipendente. Alcuni utenti che si trovano all’esterno del Mississippi hanno segnalato l’impossibilità di accedere al social network in quanto il traffico mobile passa dai server in Mississippi. Il CTO Paul Frazee ha comunicato che verrà sviluppata una soluzione.

Fonte: Bluesky

Pubblicato il 25 ago 2025

25 ago 2025
