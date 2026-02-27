Verifica dell'età: nessuna violazione della privacy

La FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti ha incoraggiato le aziende ad implementare un sistema di verifica dell’età, specificando che non applicherà la legge sulla privacy dei minori. In pratica, i siti web potranno raccogliere tutte le informazioni necessarie. Sembra quindi che non verrà avviata nessuna indagine in caso di data breach, come avvenuto per Discord ad ottobre 2025.

Raccolta indiscriminata di informazioni personali?

In base al Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) del 1998, gli operatori di siti web o servizi online rivolti agli utenti con età inferiore a 13 anni devono informare i genitori sulla raccolta dei dati e ottenere il loro preventivo consenso. Molti Stati hanno introdotto l’obbligo di verificare l’età, ma le attuali tecnologie richiedono la raccolta di informazioni sui minori, quindi potrebbe essere violata la suddetta legge.

La FTC ha comunicato che non intraprenderà alcuna azione esecutiva contro gli operatori di siti e servizi che raccolgono, utilizzano o divulgano informazioni personali al solo scopo di determinare l’età di un utente senza prima ottenere il consenso dei genitori. Dovranno però rispettano sei condizioni:

non utilizzare o divulgare le informazioni raccolte per nessun altro scopo diverso dalla verifica dell’età

non conservare tali informazioni più a lungo del necessario e cancellarle tempestivamente in seguito

divulgare le informazioni raccolte solo a quelle terze parti che hanno adottato misure in grado di garantire riservatezza, sicurezza e integrità delle informazioni

fornire un avviso chiaro ai genitori e ai bambini in merito alle informazioni raccolte

adottare misure di sicurezza ragionevoli per le informazioni raccolte

adottare misure ragionevoli per determinare che qualsiasi prodotto, servizio, metodo o terza parte utilizzata per scopi di verifica dell’età sia in grado di fornire risultati ragionevolmente accurati in merito all’età dell’utente

Non è chiaro come la FTC controllerà il rispetto di queste condizioni. Non esiste oggi una tecnologia che rispetti pienamente la privacy o che sia efficace al 100%, come dimostrano le numerose proteste degli utenti di Discord.

Secondo la Electronic Frontier Foundation (EFF), la decisione di non applicare la legge indica chiaramente che alla FTC non importa della privacy dei giovani.