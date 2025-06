Verifica età siti porno: nessuna incostituzionalità

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato la costituzionalità della legge del Texas che impone la verifica dell’età ai siti per adulti. Simili obblighi sono stati introdotti in altri 23 Stati, ma in alcuni casi l’applicazione è stata sospesa dai tribunali. Nel Regno Unito dovrà essere implementata dal 25 luglio.

Nessuna violazione del Primo Emendamento

La legge H.B. 1181 approvata in Texas a settembre 2023 richiede ai siti per adulti di verificare l’età degli utenti. I provider devono adottare misure efficaci rispettando la privacy e quindi bloccare l’accesso ai minori di 18 anni. Aylo, azienda proprietaria di Pornhub, YouTube e RedTube, aveva ottenuto un’ingiunzione per bloccare l’applicazione della legge, ma ha perso in appello.

A fine febbraio 2024, il Procuratore del Texas ha denunciato Aylo per il mancato rispetto della legge. Free Speech Coalition, organizzazione non profit che rappresenta l’industria per adulti, aveva chiesto alla Corte Suprema di verificare la costituzionalità della legge. La maggioranza dei giudici (sei su nove) hanno stabilito che non c’è nessuna violazione del Primo Emendamento.

In pratica, lo Stato del Texas può imporre la verifica dell’età per proteggere i minori e impedire l’accesso ai contenuti pornografici. I siti per adulti possono ad esempio utilizzare un sistema che prevede la verifica tramite documento di identità o una piattaforma di terze parti.

Secondo la Electronic Frontier Foundation non esiste nessun sistema di verifica che garantisce la privacy. Inoltre può essere facilmente aggirato con una VPN. Pornhub aveva disattivato il sito per protestare contro la legge. Quasi certamente rimarrà inaccessibile agli utenti del Texas.

Il Procuratore Ken Paxton ha ovviamente festeggiato la vittoria, ricordando le sanzioni previste dalla legge: fino a 10.000 dollari al giorno se non è presente la verifica dell’età, altri 100.000 dollari al giorno se il sito conserva i dati e altri 250.000 dollari se un minore viene esposto ai contenuti pornografici.