Verified on LinkedIn: badge di verifica per i partner

C’è una novità che vale la pena segnalare legata al social network professionale gestito da Microsoft: si chiama Verified on LinkedIn e, come si può intuire dal nome, si tratta di un sistema di verifica messo a disposizione delle piattaforme partner. Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione è un servizio pensato per rafforzare la fiducia degli utenti verso le aziende e le persone con cui interagiscono online .

Cos’è e come funziona Verified on LinkedIn

Ciò che fa è sfruttare il badge per aiutare gli utenti a riconoscere l’autenticità delle persone, delle opportunità di lavoro e delle aziende con cui entrano in contatto. Sono già oltre 80 milioni coloro che hanno verificato l’identità

sul social (mediamente 75 nuovi utenti lo fanno ogni minuto). Il filmato qui sotto mostra come funziona.

Rappresenta la prima opportunità per i membri di LinkedIn di estendere la verifica della propria autenticità anche su altre piattaforme, evitando di dover ripetere la procedura su ogni singola piattaforma online. In pochi clicl, questo sistema consente agli utenti di gestire la propria presenza digitale e garantire a clienti, acquirenti e al loro network che le informazioni che li riguardano (come ad esempio identità, esperienza professionale o percorso di studi) sono state verificate, facilitando interazioni sicure. Per la prima volta, anche le aziende partner possono integrare questa funzionalità nelle proprie piattaforme online, in modo semplice e immediato.

Tra le prime realtà che hanno deciso di integrare il servizio c’è Adobe, rendendolo disponibile all’interno dell’applicazione Content Authenticity e della piattaforma Behance. In questo modo, i professionisti possono associare la loro identità verificata ai contenuti e ai lavori creati.

Un’altra iniziativa annunciata da LinkedIn è quella che porterà all’estensione del supporto per le Content Credentials. Si tratta dello uno standard globale per la tracciabilità della provenienza dei contenuti digitali. Anch’esso fa leva sul principio di identità verificata. Così facendo, ad esempio, un fotografo potrà mostrare il proprio badge accanto alle immagini pubblicate, proteggendo il proprio lavoro e rafforzando la fiducia del pubblico.

Il comunicato cita una ricerca condotta nel Regno Unito, in Australia e negli Stati Uniti. Ha evidenziato che il 65% degli utenti dichiara di avere difficoltà a riconoscere di chi potersi fidare online. Il progetto mira proprio a questo ad aumentare fiducia e autenticità.