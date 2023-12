Veritas, card sicura ed economica ideale per i tuoi acquisti online

Hai sempre desiderato avere una card con cui spendere il tuo denaro in libertà? La carta Veritas Mastercard può essere richiesta online e senza alcun impegno. In più, la consegna è gratuita. Parliamo dunque non di una classica carta ma di una soluzione in grado di riunire con un unico servizio il meglio delle carte di pagamento prepagate. Se oggi il tuo obiettivo è quello di gestire al meglio il tuo denaro, spendendolo in piena libertà, la carta Veritas rappresenta la scelta più adatta a te.

Non a caso, ti dà l’opportunità di svolgere attività in totale discrezione. Hai sempre desiderato poter fare acquisti online in sicurezza e, dunque, senza doverti preoccupare dei pagamenti? Oppure effettuare sessioni di gaming online, noleggiare un auto o effettuare un abbonamento streaming? Con carta Veritas puoi farlo senza preoccupazioni, in totale sicurezza e discrezione.

Sono oltre 800.000 i clienti che hanno già deciso di richiedere la Veritas Mastercard: entra subito a far parte del gruppo!

Carta Veritas Mastercard: tua in meno di 5 minuti

La carta Veritas Mastercard oltre ad offrire una serie di vantaggi esclusivi è davvero semplice da richiedere. Sono richiesti, infatti, solamente 5 minuti per poter portare a termine l’apposita procedura tramite sito web dedicato. Puoi effettuare la richiesta di apertura conto ricevendo la tua carta direttamente a casa, senza costi.

A rendere questa carta del tutto speciale la possibilità di avere un conto con IBAN, una carta fisica e virtuale, consegna gratuita della carta e ricarica tramite bonifico, carta di credito o contanti. Per quanto riguarda il deposito contanti puoi depositare fino a 67.000 euro all’anno; dunque una cifra davvero alta al giorno d’oggi. Se decidi di richiedere la tua carta puoi avere accesso ad offerte e promozioni speciali pensate per te! Non perdere altro tempo, con Veritas puoi effettuare trasferimenti istantanei gratuitamente tra conti Veritas. Spendi i tuoi soldi con piena libertà ed effettua acquisti online senza nessuna preoccupazione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.