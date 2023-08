Come vedere Verona-Roma in diretta streaming

Verona-Roma riporta la Serie A sull’erba dello stadio Bentegodi, dopo la salvezza strappata in extremis nella scorsa stagione. La sfida tra gialloblu e giallorossi, con fischio di inizio in programma per sabato 26 agosto alle ore 20:45, può essere vista in streaming su DAZN. Sarà utile per iniziare a definire ambizioni e prospettive di questo campionato.

Serie A: guarda Verona-Roma in streaming

Per gli scaligeri, reduci dall’esordio con vittoria contro l’Empoli (0-1, gol di Bonazzoli), sarà un test importante di fronte al proprio pubblico. I capitolini scenderanno invece in campo affamati di punti da mettere nella propria classifica, dopo esser stati fermati dalla Salernitana (2-2) al debutto in casa, ma con la consapevolezza di aver ritrovato le reti di un bomber come Belotti, autore di una doppietta.

I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Dario Mastroianni e il commento tecnico a quella di Emanuele Giaccherini.

Ai due mister, Baroni e Mourinho, spetta il compito di trovare l’assetto migliore per scendere in campo provando subito ad allungare le mani sui punti in palio. Di seguito, diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Verona (3-4-2-1): Montipò, Coppola, Dawidowicz, Magnani, F. Terracciano, Hongla, Duda, Doig, Folorunsho, Mboula, Ngonge;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski, Dybala, Belotti.

I giallorossi sono inevitabilmente favoriti dal pronostico della vigilia. Occhio però al fattore trasferta, sempre insidioso in una cornice come quella del Bentegodi.

Il campionato di Serie A è ripartita alla grande e, con un abbonamento a DAZN, è possibile vedere in streaming tutte le partite, dieci per ogni turno. È possibile risparmiare sulla sottoscrizione scegliendo una formula annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.