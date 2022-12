Very 300 Giga è diventata una promozione senza costi di attivazione

Very 300 Giga senza costi di attivazione a partire da oggi 7 dicembre 2022: questa è la nuova promozione da parte di Very Mobile. Ai Giga già in essere si aggiungono i 100 previsti dalla promo Very Xmas.

I 300 Giga di traffico dati della promozione vanno sfruttati in 4G, però con la massima velocità disponibile, ossia 4G Full Speed.

Ciò vuol dire che non ci sono limiti in download come per le altre offerte del gestore.

Prima di questa promozione, il costo di attivazione dell’offerta era pari a 9,99 euro, il più alto tra le offerte dell’operatore.

Invece adesso, accedendo a questa pagina, il contributo di attivazione è gratuito, anche se per un periodo limitato. Quindi, bisogna approfittarne adesso e passare a Very Mobile.

Very 300 Giga: i dettagli

Very 300 Giga prevede 300 Giga di traffico dati in 4G ogni mese fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Il costo è di 13,99 euro al mese.

Per quanto riguarda il roaming all’interno della zona UE, il limite è di 12,80 Giga al mese sia per questo scorcio di 2022 che per tutto il prossimo anno.

Ribadiamo nuovamente che non è previsto alcun costo di attivazione, sia attivando l’offerta online in questa pagina che nei negozi. L’attivazione da parte dei nuovi clienti deve avvenire entro e non oltre il 9 gennaio 2023.

Questa offerta è esclusiva soltanto per coloro che intendono attivare un nuovo numero poiché, essendo un profilo tariffario esclusivamente dati, non è prevista la portabilità da un altro operatore.

Sempre entro il 9 gennaio 2023, con questa e le altre offerte Very Mobile è disponibile la promozione Very Xmas per il periodo natalizio, pensata non soltanto per i nuovi clienti ma anche per chi lo è già.

A partire dalla data di attivazione, per un mese si potranno sfruttare altri 100 Giga di traffico dati.

I nuovi clienti che attiveranno qualsivoglia offerta dell’operatore, l’attivazione di questa promo di Natale avviene in automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.