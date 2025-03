Very Mobile: 150 Giga in 5G a 5,99€ al mese e primo mese gratis

Chi passa a Very Mobile da un altro operatore può approfittare, fino al 31 marzo, di una promozione particolarmente vantaggiosa: 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati al costo fisso di 5,99 euro al mese, senza costi di attivazione e con il primo mese gratuito.

L’offerta è riservata a chi proviene da Iliad, CoopVoce, Fastweb e da altri operatori virtuali. Per tutti i dettagli e per attivare la promo basta andare sul sito di Very Mobile.

Tutti i vantaggi di avere un’offerta Very Mobile

Ecco tutte le principali caratteristiche della promo di Very Mobile:

150 Giga in 5G ;

; Minuti e SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; Attivazione gratuita , così come la SIM e la spedizione;

, così come la SIM e la spedizione; 1 mese gratis all’attivazione;

all’attivazione; Disponibile anche in formato eSIM.

Chi viaggia in Europa potrà utilizzare 7,6 Giga in roaming insieme a minuti e SMS validi anche in Italia, senza costi aggiuntivi. In più, l’offerta include gratuitamente alcuni servizi spesso a pagamento con altri operatori:

Ti ho cercato , che ti avvisa con un SMS se ricevi una chiamata quando non sei raggiungibile;

, che ti avvisa con un SMS se ricevi una chiamata quando non sei raggiungibile; RingMe , per richiedere una richiamata automatica quando il contatto è occupato;

, per richiedere una richiamata automatica quando il contatto è occupato; Hotspot, per condividere la connessione con altri dispositivi.

Very si appoggia alla rete WindTre e si è distinto negli anni per una gestione trasparente dei prezzi, l’assenza di costi nascosti e un’impronta sostenibile (le SIM sono realizzate in plastica riciclata e a impatto zero di CO₂).

Per chi cerca una soluzione conveniente, semplice da gestire e trasparente nei costi, l’offerta di Very Mobile è tra le migliori attualmente sul mercato, anche grazie al supporto al 5G incluso nel prezzo. Vai sul sito dell’operatore e valuta se scegliere questa promozione o le altre disponibili: ce n’è per ogni esigenza.