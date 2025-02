Very Mobile: 200 GB e tutto illimitato a soli 6,99€/mese

Se sei alla ricerca di un’offerta conveniente, senza vincoli e con tantissimi Giga a disposizione, Very Mobile ha la soluzione perfetta per te. A soli 6,99€ al mese, puoi avere 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e attivazione gratuita per chi proviene da operatori selezionati.

Una promo da non perdere, disponibile per un periodo limitato e solo per chi proviene da Iliad, Coopvoce, Postemobile e altri operatori. Per tutti i dettagli e per l’attivazione basta andare sul sito di Very Mobile.

Very Mobile 6,99€: l’offerta senza sorprese

L’offerta Very Mobile 6,99€ è pensata per chi vuole navigare senza limiti e senza brutte sorprese. Con 200 GB di traffico in 5G, puoi navigare su Internet senza preoccuparti di rimanere a secco di dati. Ecco i dettagli della promozione:

200 GB in 5G per una connessione veloce e stabile;

per una connessione veloce e stabile; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati per rimanere sempre in contatto;

per rimanere sempre in contatto; Hotspot incluso , per condividere la connessione con altri dispositivi;

, per condividere la connessione con altri dispositivi; Attivazione gratuita per chi passa da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena e altri operatori virtuali;

per chi passa da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena e altri operatori virtuali; Blocco dei servizi a pagamento , per evitare costi indesiderati;

, per evitare costi indesiderati; Possibilità di cambiare offerta senza penali e senza vincoli di durata.

La rete copre il 99,7% del territorio italiano in 4G e il 97% in 5G, garantendo un’esperienza di navigazione sempre affidabile.

Scegliere questa promo significa zero costi nascosti, massima flessibilità e una connessione ultraveloce. Se vuoi attivare la promo 6,99€/mese con 200 GB, minuti e SMS illimitati, ti basta andare sul sito ufficiale di Very Mobile e completare la richiesta in pochi minuti.