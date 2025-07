Very Mobile: 200 GB, minuti e SMS illimitati a 6,99 € al mese, con 5G incluso

Sei stanco di restare senza giga quando ne hai più bisogno? Very Mobile rilancia una delle offerte più competitive del momento: Very 200 GB a 6,99 € al mese, con tutto incluso e senza costi imprevisti.

Navigazione veloce in 5G, chiamate e SMS senza limiti e un prezzo che non cambia: il tutto con attivazione semplice e spedizione gratuita della SIM. Andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include la promo di Very Mobile e perché è così vantaggiosa.

Very Mobile 200 GB: come funziona e perché conviene

L’offerta Very 200 GB è pensata per chi vive online: con 200 GB al mese su rete 5G puoi guardare video, giocare, restare sui social e fare call senza preoccuparti del traffico. Se li finisci? Nessuna sorpresa: la navigazione si blocca e tu non paghi un centesimo in più.

Hai minuti e SMS illimitati, SIM e spedizione gratuite, e puoi scegliere tra SIM fisica o eSIM (il costo dell’attivazione scontato a 0,99€). Se vai all’estero, puoi contare su fino a 9 GB di roaming in UE e uso completo di chiamate e messaggi senza costi extra.

Il bello è anche nella gestione: puoi attivarla online direttamente sul sito dell’operatore, e poi gestire tutto in autonomia tramite l’app Very Mobile, chiara e immediata. La promo è valida anche per chi passa da Iliad, Fastweb, CoopVoce o attiva un nuovo numero. Una soluzione perfetta per studenti, creator e chiunque cerchi tanto traffico e zero stress.