Very Mobile, incredibile offerta natalizia, ecco quale

L’offerta natalizia da parte di Very Mobile è realmente incredibile. D’altronde, questo è il periodo dell’anno in cui i provider di telefonia mobile si scatenano per aumentare il loro portafoglio clienti.

Very Mobile è in continua e rapida crescita, grazie anche alle campagne pubblicitarie televisive, con Zlatan Ibrahimovic testimonial ufficiale dell’operatore, che ha sostituito Francesco Totti.

L’operatore di rete mobile virtuale appartiene al gruppo CK Hutchison Holdings ed è di proprietà di WindTre.

I prefissi usati da Very Mobile sono quelli ex Wind 32x e 38x. I clienti possono navigare in 2G, 3G e LTE fino a 30 Mbps in download e upload. Andiamo ora a vedere l’offerta per Natale del gestore.

L’offerta natalizia di Very Mobile

L’offerta natalizia in questione è già partita da una settimana circa. In pratica, Very Mobile propone il profilo tariffario solo dati Very 300 senza costo di attivazione, a cui si aggiungono ulteriori 100 GB grazie alla promo Very Xmas.

Un’offerta particolarmente appetibile per chi necessita soltanto di traffico dati in 4G continuativo e senza il limite di 30 Mbps sia in download che in upload. Il costo mensile di questa promo è di 13,99 euro.

Invece, chi vuole ottenere un’offerta completa, ossia una in cui sono previste chiamate e SMS gratuiti insieme al traffico dati, Very Mobile propone 100 GB, minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese.

Anche per questa promo sono previsti i 100 GB Very Xmas, da usare entro un mese dalla data di attivazione.

Ci sono diversi utenti, però, a cui i Gigabyte di traffico dati non bastano mai. Very Mobile ha pensato anche a loro con un’imperdibile offerta: 200 GB al mese a 9,99 euro, anche qui senza costi di attivazione e di spedizione SIM.

I minuti sono illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, così come gli SMS. Inoltre anche a questa offerta è legata la promo Very Xmas 100 GB.

Tutte le offerte menzionate possono essere attivate in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.