Very Mobile lancia Very Xmas

È partita da ieri 7 dicembre 2022 la promo Very Xmas di Very Mobile che accompagnerà gli utenti vecchi e nuovi per tutte le festività natalizie.

La promo si divide in due: la prima regala 100 Giga per un mese su tutte le offerte dell’operatore fino al 9 gennaio 2023, l’altra sostituisce la precedente Very 300. Vediamo i dettagli.

Very Xmas: dettagli e costi

Very Xmas di Very Mobile è la nuova promo per tutto il periodo natalizio. L’offerta ha un costo pari a 13,99 euro al mese ma, a differenza di quella precedente, il costo di attivazione di 9,99 euro al mese non è previsto.

Per quanto riguarda i servizi inclusi, sono previsti 300 GB di traffico dati in 4G a cui si aggiungono i 100 GB in regalo per un mese. Quindi in totale si avranno 400 GB.

La velocità di navigazione, rispetto a tutte le altre offerte, arriva fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload.

Attivando la promo online in questa pagina, non si pagheranno le 5 euro di acquisto della nuova SIM.

A proposito: essendo un’offerta in cui non sono previste chiamate illimitate e SMS, la portabilità da altro operatore non è prevista, ma soltanto l’attivazione di un nuovo numero.

Chi vuole usare la SIM per chiamare e inviare SMS, dovrà pagare un costo, che ammonta per le chiamate a 29 centesimi di euro al minuto, con la stessa somma addebitata su ogni SMS inviato.

Tornando alla promo 100 GB gratuiti, può essere attivata entro il 9 gennaio 2023 e avrà validità un mese a partire dalla data di attivazione.

Tra le altre offerte di Very Mobile, la più conveniente è quella a 6,99 euro al mese, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati al mese in 4G.

Anche in questo caso l’attivazione è gratuita, così come la SIM e la spedizione. Questa offerta può essere attivata dai clienti di Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb e altri.

