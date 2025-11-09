Very Mobile offre 150 GB in 5G a 5,99€ per sempre, con primo mese gratis

Una delle offerte mobile più convenienti del momento è senza dubbio quella di Very Mobile, operatore virtuale di proprietà di WindTre, famoso per essere un servizio senza vincoli, con nessun costo nascosto.

La sua promo del momento è rivolta ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, Tiscali, e altri MVNO, che decidono di effettuare la portabilità del numero. Consiste in 150 GB in 5G, con minuti e SMS illimitati al costo di 5,99€ al mese per sempre. E il primo mese è gratis! Detto questo, vediamo nel dettaglio le caratteristiche del servizio Very Mobile.

I servizi inclusi in Very Mobile

La promozione descritta è valida fino al 13 novembre. E tra l’altro può essere scelta anche dai nuovi clienti che vogliono attivare un nuovo numero: in questo caso si può sottoscrivere l’offerta da 200 GB in 5G a 6,99€ al mese. Sempre con SIM e spedizione gratis.

Il punto forte di Very Mobile è che non prevede costi extra e promette che non ci saranno rimodulazioni dell’offerta. Ciò consente di mettersi al riparo da futuri rincari. Inclusi gratuitamente nell’offerta ci sono anche i servizi hotspot, RingMe e Ti ho cercato. Da menzionare anche gli 8,9 GB più minuti e SMS illimitati da usare in UE.

Inoltre, qualora un cliente esaurisca i Giga prima del rinnovo mensile, l’operatore blocca la navigazione in modo da non far spendere nulla di più al proprio utente, che può comunque far ripartire subito la sua offerta cliccando sul bottone Rinnova presente in app: la promozione si rinnoverà immediatamente, al costo di sempre, per un altro mese.

Per approfittare della promo vai sul sito di Very Mobile.