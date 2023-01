Very Mobile ripropone il buono Amazon da 10 euro per i nuovi clienti

Finita la promo natalizia Very Xmas che regalava 100 GB di traffico dati in 4G ai nuovi e vecchi clienti, Very Mobile a partire da oggi 10 gennaio 2023 ripropone il buono Amazon da 10 euro soltanto per i nuovi clienti che effettueranno la portabilità entro il 31 gennaio 2023.

Questa promo è valida soltanto per chi accede in questa pagina e sottoscrive una delle offerte di Very Mobile per passare col gestore.

Quindi, chi intende avvalersi di un chiosco o di un punto vendita per effettuare la portabilità del numero non otterrà il buono.

Nel momento in cui la SIM dell’operatore verrà recapitata dal corriere, l’utente avrà tempo fino a 60 giorni per attivarla, con l’erogazione del buono che avverrà insieme al primo rinnovo.

Buono Amazon da 10 euro: le puntualizzazioni di Very Mobile

Il gestore ci tiene a puntualizzare che Amazon non è un partner Very Mobile. Quindi, tale iniziativa riguarda soltanto un normalissimo buono Amazon da 10 euro da riscattare attraverso la pagina dedicata.

Leggendo il regolamento in merito, si evince che i buoni totali disponibili ammontano a 3.000; ciò vuol dire che prima si passa a Very Mobile cliccando QUI e prima si otterrà il buono.

Ma quali sono i piani tariffari pensati da Very Mobile? Il migliore a livello economico è Very a 6,99 euro al mese, con cui si otterranno minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati in 4G.

Non è previsto il costo di attivazione, così come quello per l’acquisto della SIM e per la sua spedizione.

A questa offerta possono accedere soltanto coloro che provengono da ILIAD, POSTEMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB e altri provider.

Chi desidera qualcosa in più in termini di Gigabyte, può sottoscrivere Very a 7,99 euro al mese, ottenendo 150 GB, oppure Very a 9,99 euro al mese, in cui i Giga sono 220.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.