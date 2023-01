Very Mobile si fa in due: offerta voce a 4,99 euro e Buono Amazon da 10 euro

Offerta voce a 4,99 euro al mese e Buono Amazon da 10 euro: ecco come Very Mobile si fa in due per offrire ai nuovi clienti il meglio. Vediamo nei dettagli queste due promo.

Offerta voce Very a 4,99 euro al mese: cosa prevede

L’offerta voce Very a 4,99 euro al mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali e 1 GB di traffico dati in 4G.

L’offerta è rivolta a tutti coloro che provengono da Iliad, Fastweb, Spusu, Kena Mobile, ho. Mobile e altri operatori virtuali. Invece, non può essere attivata su un nuovo numero Very Mobile.

Per attivarla, basta accedere in questa pagina e cliccare nel menu in alto su Offerte. Il costo dell’attivazione e della SIM è gratuito, così come quello di spedizione.

Il rinnovo mensile dell’offerta viene addebitato sul credito residuo, ma il nuovo cliente può anche optare per l’attivazione del servizio Ricarica Automatica quando vuole.

Come ottenere il Buono Amazon da 10 euro

Dopo averlo proposto nei mesi scorsi, Very Mobile mette nuovamente sul piatto il Buono Amazon da 10 euro.

A tiratura limitata, ma comunque disponibile fino al 31 gennaio 2023, viene messo a disposizione di coloro che decideranno di portare il proprio numero in Very Mobile scegliendo fra i vari profili tariffari presenti in questa pagina.

Perché a tiratura limitata? I buoni non sono infiniti, ma bensì soltanto 3.000. Ciò vuol dire che è opportuno affrettarsi con la portabilità per evitare di arrivare troppo tardi.

Il piano tariffario più economico per ottenere il buono è Very a 6,99 euro al mese, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali e 100 GB di traffico dati in 4G.

Non ci sono costi di attivazione, della SIM e di spedizione. Possono portare il proprio numero in Very Mobile soltanto coloro che provengono da Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Tiscali, Lyca, Elimobile e altri operatori virtuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.