Very o Kena per Natale? Mettiamo le offerte a confronto

Very o Kena per Natale? Non è possibile rispondere su due piedi senza prima analizzare nei dettagli le offerte dei due gestori di telefonia mobile.

Possiamo, però, dire che sia Very Mobile che Kena Mobile hanno creato per i nuovi clienti delle offerte a cui rinunciare è difficile. Vediamole nei dettagli.

Very o Kena per Natale? Ecco le offerte

Scegliere tra Very o Kena per Natale non sarà affatto facile. Le offerte da parte dei due gestori sono veramente ottime.

Partendo da Very Mobile, diciamo subito che l’offerta che balza subito all’occhio è quella a 6,99 euro al mese per sempre, senza costi di attivazione, della SIM e di spedizione.

Con questa promo, l’utente che attiverà l’offerta in questa pagina avrà minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G.

In più potrà attivare gratuitamente entro il 9 gennaio 2023 l’offerta Very Xmas: 100 GB di traffico dati in 4G da usare per un mese a partire dalla data di attivazione.

L’offerta migliore in assoluto di Very Mobile, almeno per coloro che necessitano di una quantità maggiore di GIGA, è quella a 9,90 euro al mese.

Con questa promo, oltre a non pagare alcun costo, otterranno 220 GB di traffico dati in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti. Anche qui è attivabile la promo Very Xmas.

Kena Mobile, invece, offre al costo mensile di 6,99 euro al mese 130 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 500 SMS. Attivazione, costo della SIM e spedizione sono gratis.

Inoltre, anche Kena Mobile regala 100 GIGA in più per un mese. Per attivarla, accedere QUI.

Per quanto riguarda la migliore offerta di GB, il gestore a 9,99 euro al mese ne offre 230, con minuti illimitati, 1000 SMS e senza costi.

Insomma, due offerte molto simili, con Kena che offre di più in quanto a Giga rispetto a Very, ma gli SMS non sono illimitati.

Qual è, quindi, l’offerta migliore? Entrambe. Toccherà agli utenti decidere con chi passare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.