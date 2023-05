VHosting, con soli 26 euro all’anno hai 30 GB di spazio e dominio

Se stai cercando di creare un sito oppure necessitano di maggiore spazio web, VHosting è solo una delle tante opzioni a tua disposizione.

Il suo piano Hosting Low Cost, al prezzo di 26 euro annui IVA inclusa, fornisce tutti gli elementi necessari per chi ha esigenze modeste. Il piano offre una miriade di funzionalità illimitate e include persino un dominio gratuito!

VHosting: maggiore spazio web e dominio gratuito

VHosting offre un’esperienza illimitata quando si tratta di database ed e-mail. Il certificato SSL viene fornito gratuitamente e i backup automatici fanno parte del pacchetto.

Non solo, ma il piano prevede anche l’utilizzo di Secure Shell (SSH) per le connessioni e la cache NGINX per Apache che garantisce tempi di caricamento del sito web più rapidi.

Utilizzando server costantemente aggiornati e sempre performanti, la piattaforma garantisce prestazioni ottimali.

Abbinata a una rete DNS meticolosamente progettata, la piattaforma facilita le connessioni ad alta velocità da fonti nazionali e internazionali.

Ciò garantisce che il tuo sito Web fornisca sempre l’esperienza utente più rapida possibile. Inoltre, VHosting garantisce server stabili separando il sito Web dal client di posta elettronica.

I clienti sono in grado di utilizzare tutte le risorse disponibili senza limitazioni poiché i suoi sistemi sono configurati per questo scopo.

Inoltre, il VHosting garantisce che il prezzo rimarrà costante anche al rinnovo. Nell’improbabile eventualità che tu non sia ancora soddisfatto, c’è la possibilità di rimborso entro 30 giorni, che ti consente di provare il servizio prima di decidere di mantenerlo.

Il pacchetto Hosting a basso costo di VHosting fornisce fino a 30 GB di spazio web su SSD NVMe, utilizzando una tecnologia all’avanguardia per garantire una velocità ottimale.

Se hai bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo, puoi scegliere tra vari piani che vanno da 25 GB a 75 GB. Detto questo, clicca sul link qui sotto e abbonati:

Inoltre, VHosting offre una gamma di pacchetti su misura per soddisfare le tue esigenze, tra cui CMS di hosting cloud, server VPS cloud e server dedicati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.