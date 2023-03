VHosting, il provider migliore a un prezzo stupefacente

Quando si sceglie un hosting bisogna capire che si tratta di una fase molto importante nel lancio di un progetto digitale. Quindi, il provider giusto rappresenta la strada da percorrere.

Scegliere la piattaforma sbagliata può comportare costi significativi, sia in termini di sicurezza che di prestazioni, con problemi di posizionamento e relativa perdita di visitatori.

D’altra parte, il fornitore che offre le maggiori garanzie spesso non è sempre il più conveniente.

Pertanto, trovare il giusto equilibrio tra costi e servizi è una priorità assoluta per chi ha appena iniziato.

A questo proposito, i piani di cloud hosting offerti da VHosting includono alcune delle migliori soluzioni attualmente disponibili.

Con più di 10 anni di esperienza, questo provider è un punto di riferimento del settore in termini di qualità, si può evincere dalle tante recensioni positive presenti sui siti Web specializzati. Entriamo nei dettagli di questo servizio hosting.

VHosting: il provider ideale a prezzi economici

I pacchetti di hosting economici offerti da VHosting sono un punto di partenza geniale per chi vuole creare il suo primo blog personale o sito web. Si tratta di uno spazio SSD NVMe che va da 4 a 30 GB.

In questo spazio sono incluse le caselle di posta elettronica senza limiti, i database illimitati, la funzionalità Apache con NGINX Cache, il certificato SSL gratuito, l’accesso SSH e il backup automatico.

Oltre a quanto detto sopra, nel pacchetto è incluso un dominio gratuito (.IT o .EU). In fondo, il nome dell’abbonamento stesso indica una soluzione piuttosto economica, poiché stiamo parlando di 26 euro all’anno + IVA per un cloud hosting a cui non manca nulla.

Per accedere a questo pacchetto pieno di funzionalità, tra cui alcune gratuite, basta cliccare sul link qui sotto:

Ma, come si può immaginare, VHosting guarda oltre, offrendo piani WordPress specializzati e servizi hosting professionali dedicati.

Tra gli altri servizi offerti abbiamo i server VPS cloud e quelli dedicati, tutti caratterizzati dalla qualità fuori dal comune di VHosting.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.