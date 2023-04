VHosting, in regalo un dominio gratuito se ti abboni ora

Se vuoi assicurarti che il tuo sito web sia affidabile, sicuro e veloce, devi optare per un provider di hosting di qualità e che ti offra anche un dominio gratuito.

VHosting è un’azienda tutta italiana che opera nel settore da molti anni e con cui potrai usufruire non soltanto di un servizio di elevata qualità, ma anche di funzionalità avanzate.

Stiamo parlando di email per comunicare in modo efficace con i tuoi clienti e tanto altro.

VHosting offre anche prezzi convenienti: i piani di hosting low cost partono da soli 26 euro all’anno, ma se hai bisogno di maggiori risorse puoi optare per l’Hosting WordPress dal costo di 45 euro all’anno e per l’Hosting Professionale Semidedicato dal costo di 150 euro all’anno.

Dominio gratuito e varie funzionalità con VHosting

Con VHosting puoi beneficiare di un hardware aggiornato costantemente, con conseguenti prestazioni elevate per il tuo sito web.

Ma non è l’unico fattore a favore della velocità e della reattività: entra in gioco anche il networking DNS di VHosting, assolutamente privo di restrizioni o limiti nascosti che potrebbero impedirti di usare nel miglior modo possibile il tuo sito web.

Inoltre, il provider rende indipendenti l’uno dall’altro il sito Web e i server di posta. Ciò garantisce maggiore affidabilità e stabilità per entrambi.

Oltre al dominio gratuito, è prevista anche una garanzia di rimborso, che ti consente di provare VHosting senza impegno.

I prezzi sono inoltre trasparenti, non ci saranno sorprese al rinnovo dell’abbonamento e non ci saranno cambiamenti rispetto al primo acquisto, quindi puoi pianificare il tuo budget in tutta sicurezza.

Il piano Hosting Low Cost costa soltanto 26 euro all’anno + IVA e mette a tua completa disposizione uno spazio SSD NVMe da 4 a 30 GB, database illimitati, caselle email, certificato SSL e accesso SSH. Clicca sul link qui sotto e abbonati a questo piano:

Se necessiti di qualcosa in più, puoi scegliere tra il piano Hosting WordPress a 45 euro + IVA all’anno e il piano Hosting Professionale Semidedicato, che costa 150 euro + IVA all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.