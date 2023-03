VHosting, l’hosting low cost ma ricco di servizi a tua disposizione

Un hosting low cost potrebbe restituirti l’idea di un servizio di scarsa qualità e privo delle funzionalità maggiormente necessarie.

Se nella maggior parte dei casi è così, ci sono le dovute eccezioni. VHosting è un servizio hosting di qualità che riesce a coniugare perfettamente i costi bassi alla qualità.

Veloce e affidabile, ti offre anche un’adeguata sicurezza a favore dei dati. È un provider italiano con una vasta gamma di funzionalità avanzate. Andiamo a vedere i piani disponibili.

I piani hosting low cost di VHosting

È bene ribadire il concetto espresso in precedenza: un hosting low cost non è assolutamente sinonimo di pessima qualità, o almeno non sempre.

VHosting offre piani hosting a partire da 26 euro + IVA all’anno, di qualità e adatti a qualsiasi tipo di sito Web.

Il piano più economico comprende:

spazio SSD NVMe da 4 a 30 GB ;

; dominio gratis;

caselle email e database illimitati;

Apache con NGINX Cache;

certificato SSL gratis ;

; backup automatico;

accesso SSH.

L’altra opzione che potresti prendere in considerazione, anche se costa un po’ di più, è il piano Hosting WordPress, che costa 45 euro + IVA all’anno.

Tra le funzionalità aggiuntive troverai uno spazio SSD NVMe da 25 a 50 GB, LiteSpeed con LsCache e la migrazione gratis per un sito WordPress.

Invece, se desideri una soluzione maggiormente performante, ti consigliamo il piano Hosting Professionale Semidedicato al costo di 150 euro + IVA all’anno.

Un’opzione questa che ti consente di ospitare fino a 6 domini e a cui si aggiungono le funzionalità che sono già presenti nel piano precedente.

Se sei interessato ad avvalerti di un servizio hosting web di VHosting, clicca sul link qui sotto e sottoscrivi quello adatto alle tue esigenze:

Scegliere VHosting come provider di hosting vuol dire ottenere servizi privi di rischi grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati.

Inoltre, l’hardware dei suoi server viene costantemente aggiornato in modo da garantire prestazioni elevatissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.