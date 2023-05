VHosting: prestazioni elevate e sicurezza TOP a prezzi convenienti

Velocità di caricamento e sicurezza: queste sono le due priorità assolute per chiunque si appresti a scegliere un hosting.

D’altro canto, un sito lento nel caricare le pagine, difficilmente sarà apprezzato dai visitatori. In molti casi, infatti, questi faranno marcia indietro per visitare un sito concorrente più performante.

Il tutto senza contare Google e gli altri motori di ricerca: notoriamente, questi tendono a premiare con posizionamenti migliori proprio i siti più rapidi.

E cosa dire della sicurezza? In un contesto come quello odierno, con svariate minacce, un sito Web è sempre potenzialmente a rischio. Di certo, vedere un hacker prendere possesso del proprio sito/blo e devastarlo non è piacevole.

Prestazioni elevate e sicurezza? Due priorità assolute per VHosting

VHosting rappresenta una delle migliori soluzioni possibili per chi sta cercando un luogo sicuro dove collocare il proprio sito.

Il certificato SSL gratuito, incluso con ogni piano, si abbina perfettamente al sistema di backup automatici.

Per quanto concerne le performance poi, VHosting da il meglio di sé. L’adozione di LiteSpeed con LsCache abbinato al sistema di DNS rindondanti, offre prestazioni nettamente superiori alla media del settore.

In ottica WordPress, il CMS più diffuso al mondo, il provider offre poi un piano apposito.

Stiamo parlando di Hosting WordPress che, oltre ai vantaggi già illustrati offre anche caratteristiche come:

Dominio .IT o .EU gratuito ;

.IT .EU ; Migrazione gratuita di un sito WordPress già esistente;

di un sito WordPress già esistente; Caselle e-mail illimitate ;

; Database illimitati ;

; Da 25 a 50GB spazio SSD NVMe ;

; Accesso SSH.

Il tutto per un ambiente di sviluppo WordPress ideale, sia per performance che per livello di protezione.

E i costi?

Il piano Hosting WordPress è disponibile per appena 45 euro all’anno (più IVA). Un costo a dir poco ragionevole visto quanto offerto da VHosting.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.