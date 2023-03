VHosting, prezzi trasparenti e nessun limite nascosto, scoprilo ora

Velocità, affidabilità, prezzi trasparenti e sicurezza: questi sono i requisiti principali di un buon servizio hosting.

Senza, meglio passare oltre. Perché? Altrimenti l’impatto sulle prestazioni sarà significativo, pagando pure tanto alla fine.

Non c’è bisogno poi di affidarsi a provider hosting stranieri, perché in Italia ce n’è uno veramente ottimo: VHosting.

Si tratta di un hosting web di elevata qualità e che offre una serie di funzionalità molto avanzate a costi contenuti.

In effetti, la promo in corso ti consente di risparmiare sui tre piani di Cloud Hosting a disposizione, con cui otterrai immediatamente un dominio gratuito .eu o .it.

Partendo dal prezzo minimo di 26 euro all’anno per il piano Hosting Low Cost fino ad arrivare ai 150 euro annui per il piano Hosting Professionale Semidedicato, con un mezzo il piano Hosting WordPress a 45 euro all’anno.

VHosting dai prezzi trasparenti, ma c’è tanto altro

Oltre ai prezzi trasparenti che abbiamo visto, ci sono altri motivi per scegliere VHosting come provider hosting.

Innanzitutto, l’hardware viene costantemente aggiornato per mantenere performanti i server. Poi è presente la garanzia SODDISFATTI O RIMBORSATI, in modo da poterli provare senza preoccupazioni.

A livello tecnico, hai a disposizione dei DNS ridondanti, che ti consentono connessioni molto più veloci del normale sia dall’Italia che dall’estero.

Inoltre, VHosting ti consente di poter sfruttare pienamente le potenzialità dei propri sistemi, che sono configurati proprio a tale scopo.

I pacchetti hosting offerti da VHosting sono veramente tanti, tra cui server Cloud e dedicati e cloud hosting. Clicca su link qui sotto e abbonati a un piano hosting:

Puoi partire con il piano Hosting Low Cost a 26 euro al mese, che ti offre da 4 a 30 GB di spazio SSB MVMe, caselle email, database senza limiti, accesso SSH, certificato SSL gratuito e altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.