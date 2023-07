Vhosting, scegli il piano di hosting web più adatto a te

Se cerchi un servizio di hosting web valido ed economico VHosting è la scelta più giusta per te perché oltre a permetterti di usufruire di un servizio di hosting può essere tuo ad un prezzo davvero conveniente.

VHosting propone diversi pacchetti hosting, tra cui cloud hosting, cloud hosting cms, server VPS cloud e server dedicati. Ciascuno con caratteristiche differenti, motivo per cui sei libero di scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Ad esempio, con soli 26 euro/anno + iva, puoi acquistare il piano Hosting Low cost che ti offre da 4 a 30GB di spazio SSD, caselle e-mail e database illimitati, un certificato SSL gratuito e un dominio gratuito (.it/.eu) con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Con VHosting potrai provare i diversi servizi e se non sei soddisfatto potrai essere tranquillamente rimborsato. Inoltre, per te aggiornamenti continui sugli hardware per garantirti prestazioni elevate e sito e posta indipendenti grazie ai server offerti da VHosting che ti permettono di liberarti da fastidiosi problemi tecnici durante il lavoro online.

Con il pacchetto Hosting Low Cost, disponibile al costo di 26 euro all’anno + IVA avrai:

Illimitate caselle email

Illimitati database

Backup automatico

Certificato SSL gratuito

Accesso SSH

Come accennato, per te la garanzia soddisfatti o rimborsati 30 giorni. Nel caso in cui tu abbia bisogno di ulteriore spazio di archiviazione, puoi scegliere il piano da 45 euro/anno + IVA che offre una capacità di archiviazione fino a 50 GB. Per una capacità di archiviazione di ben 75 GB, puoi optare per la tariffa annuale di € 150 più IVA.

Come abbiamo visto, il cloud hosting VHosting è una piattaforma in grado di rispondere alle più svariate esigenze offrendo servizi adatti sia a principianti che a professionisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.