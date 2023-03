VHosting ti offre tanta qualità a prezzi bassi: ecco i dettagli

Un buon piano hosting è tale se valuti diversi fattori e selezioni accuratamente il miglior piano disponibile, soprattutto a prezzi bassi.

Devi anche considerare le tue esigenze e valutare il rapporto qualità-prezzo. Pertanto, sono molti i fattori da considerare.

Tuttavia, è necessario notare una cosa importante: il piano di hosting deve essere basato su un fornitore affidabile.

Una delle migliori opzioni presenti oggi sul mercato è VHosting. L’accesso all’offerta base ti costa solo 26 euro + IVA all’anno, che offre già un servizio completo e soddisfacente.

Se cerchi, invece, un piano di hosting WordPress, la scelta ideale è il piano annuale al costo di 45 euro + IVA, che sono meno di 4 euro + IVA al mese.

Non mancano le offerte più elaborate, tra cui server dedicati a disposizione col prezzo di 139 euro al mese. Se vuoi scoprire i dettagli delle varie offerte, clicca sul link qui sotto:

VHosting: a prezzi bassi ottieni davvero tanto

La gamma di offerte VHosting presenta diverse caratteristiche molto interessanti, partendo da un dominio completamente gratuito, sia .it che .eu.

La sola offerta base, ossia Hosting Low Cost, offre già fino a 30 GB di spazio SSD NVMe a partire da 26 euro all’anno e una serie di servizi aggiuntivi, come backup automatico, database illimitati e SSL gratuito.

I pacchetti di hosting esclusivi per WordPress partono da 45 euro all’anno e garantiscono un’ampia gamma di servizi.

I domini sono ugualmente forniti in forma gratuita e puoi beneficiare di molte funzionalità aggiuntive come fino a 50 GB di spazio SSD NVMe, migrazione gratuita, impostazioni di sicurezza personalizzate per WordPress e infrastruttura ridondante per la massima sicurezza.

Non ti resta che cliccare sul link qui sotto e scegliere una delle offerte di cui sopra:

La garanzia Soddisfatti o Rimborsati è prevista su tutti i piani, e può arrivare fino a 60 giorni in base al piano che sceglierai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.