VIABUY: la carta Mastercard senza verifiche di solvibilità

VIABUY offre una carta Prepaid Mastercard e un conto online con IBAN personale per chi cerca un’alternativa ai tradizionali conti bancari.

La richiesta per ottenere la carta VIABUY si effettua in pochi minuti seguendo una facile procedura di registrazione online direttamente da cellulare o computer, senza verifiche di solvibilità o reddito dimostrabile.

Una volta completata la registrazione, la carta sarà spedita il giorno lavorativo successivo all’ordine e recapitata in pochi giorni.

Oltre alla carta di pagamento prepagata Mastercard, VIABUY offre un IBAN personale lussemburghese e un’app per smartphone per avere le proprie spese sotto controllo in ogni momento. Non appena sul conto entra del denaro o avviene un prelievo, si riceverà immediatamente un’e-mail.

La carta si può ricaricare tramite varie opzioni, tra cui SOFORT, EPS, iDeal, Giropay. È anche possibile depositare denaro tramite bonifico bancario oppure accreditare lo stipendio utilizzando direttamente l’IBAN personale, dopodiché i fondi saranno disponibili sul proprio conto VIABUY per pagamenti tramite carta, bonifici bancari e prelievi di contanti presso i bancomat.

La carta Matercard VIABUY è disponibile in versione oro o nera, pur essendo una carta prepagata non presenta alcuna differenza nel feeling rispetto a una carta di credito tradizionale e questo permette di utilizzarla per molte operazioni a volte inaccessibili con le normali carte prepagate. Grazie al circuito di pagamento Mastercard la carta è ampiamente accettata online e nei negozi di tutto il mondo.

La VIABUY Prepaid Mastercard è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard si è protetti dalle frodi.

